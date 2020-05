НБА Ето кое е най-великото дуо в НБА според Рон Артест 27 май 2020 | 18:20 Прочетена 297 0



Best @NBA duo ever. Hands down. Go @Lakers pic.twitter.com/nDXYAEWFka — Metta World Peace (@MettaWorld37) May 22, 2020 В осемте си сезона като съотборници Коби и Шак достигат до Финалите четири пъти, печелейки три от тях. Единствената им загуба на Финали е срещу Детройт през 2004-а, която сложи край на сътрудничеството им. Рекордът им от 15 победи и само 1 загуба в плейофите през 2001 г. бе подобрен единствено от този на Голдън Стейт Уориърс през 2017-а, а причината за това е, че "войните" играха при новия формат в първи кръг (4 от 7) и по този начин спечелиха мач повече - 17-1. От Меджик Джонсън и Карийм Абдул-Джабар, през Скоти Пипън и Майкъл Джордан, до Джон Стоктън и Карл Малоун - Националната Баскетболна Асоциация винаги е разполагала с легендарни играчи на два поста в един отбор. Но според бившия играч на Лос Анджелис Лейкърс Мета Сандифорд-Артест (или Мета Уърлд-Пийс, или просто Рон Артест) само едно дуо може да счита за най-великото в историята на Лигата - Коби Брайънт и Шакийл О'Нийл.В осемте си сезона като съотборници Коби и Шак достигат до Финалите четири пъти, печелейки три от тях. Единствената им загуба на Финали е срещу Детройт през 2004-а, която сложи край на сътрудничеството им. Рекордът им от 15 победи и само 1 загуба в плейофите през 2001 г. бе подобрен единствено от този на Голдън Стейт Уориърс през 2017-а, а причината за това е, че "войните" играха при новия формат в първи кръг (4 от 7) и по този начин спечелиха мач повече - 17-1. 0



