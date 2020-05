Испания Ново попълнение на Реал направи първа тренировка с отбора 27 май 2020 | 16:33 - Обновена Прочетена 381 0



Reinier is training with first team. pic.twitter.com/gQnNCqZmZ8 — Rafa (@madridreigns) May 27, 2020

Испания е една от най-засегнатите държави от коронавируса, като заразените до момента са над 283 хиляди. Бразилецът Рейниер за първи път тренира с първия състав на Реал Мадрид , съобщават медиите в Испания. 18-годишният атакуващ халф проведе занимание със представителния отбор на столичани, след като беше принуден да се подготвя при домашни условия по време на изолацията заради пандемията от Ковид-19.Рейниер си направи нов тест за коронавирус преди да проведе заниманието със звездите на мадридския гранд на базата във Валдебебас. До момента бразилецът играеше и изцяло се подготвяше във втория състав на столичани. Атакуващият полузащитник се присъедини към Реал Мадрид Б през януари 2020 година, като преди това носеше екипа на Фламенго Заниманието на Реал Мадрид в сряда под ръководството на старши треньора Зинедин Зидан започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите на Ковид-19, стана ясно от публикувана снимка в официалната страница на "белите" в Туитър.Испания е една от най-засегнатите държави от коронавируса, като заразените до момента са над 283 хиляди.

