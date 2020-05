Испания Гарет Бейл: Не знам защо феновете ме освиркват 27 май 2020 | 16:07 - Обновена Прочетена 147 0



През сезон 2019/20 г. Бейл игра в 18 мача за Реал Мадрид, като реализиира 3 гола и направи 2 асистенции. Звездната резерва на Реал Мадрид Гарет Бейл сподели мнението си за феновете на клуба, които многократно го освиркваха."Във всеки мач всички ние сме под огромен натиск. Ако играете не по най-добрия начин, тогава се оказвате в светлината на прожекторите. Когато не се държах достатъчно добре, 80 хиляди души ме освиркаха. Това се е случвало повече от веднъж. Отначало си помислих: "Какво е това?" Това няма най-добрият ефект върху доверието на човек. Защо ме освиркат? Големият въпрос. Изобщо не разбирам това.Когато имаш проблеми на терена, очаквате феновете да ви подкрепят. Опитайте се да го направите, за да можете да действате по-добре. Тогава това ще ги направи щастливи! Феновете обаче правят точно обратното. Просто те освиркват, губиш увереност и играеш по-лошо. Нивото на играта пада и това разстройва феновете още повече. Това е особеност на Реал Мадрид. С други отбори това също се случва, но Реал се откроява в този аспект", заяви Гарет Бейл пред "AS".През сезон 2019/20 г. Бейл игра в 18 мача за Реал Мадрид, като реализиира 3 гола и направи 2 асистенции.

