НБА Док Ривърс разкри разликата между Джордан и ЛеБрон 27 май 2020 | 15:51



Старши треньорът на Лос Анджелис Клипърс Док Ривърс сподели своята гледна точка за вечния дебат между Майкъл Джордан и ЛеБрон Джеймс. Според 58-годишния наставник двамата са имали съвсем различен път към професионалния баскетбол, защото никой не е очаквал Джордан да бъде такава класа при влизането си в НБА, докато ЛеБрон бе спряган за феномен още от годините си в гимназията. "На Майкъл му бяха необходими седем години, за да спечели първата си титла, защото той не се доверяваше на отборната система. Той искаше да доминира собственоръчно и не искаше да използва съотборниците си. Разликата между Майкъл и ЛеБрон е, че когато Джордан дойде в Лигата, той изненада всички с това колко е велик. Когато ЛеБрон дойде, хората очакваха да бъде велик.

“Michael... we allowed him to grow into greatness. With LeBron, we didn’t allow that”



Doc Rivers gives his opinion on the Jordan vs. LeBron debate.



Interesting perspective pic.twitter.com/EBQ6OmcCQe — Sports ON Tap Hoops (@SONTHoops) May 23, 2020 Ние позволихме на Майкъл по някакъв начин да достигне до това величие. С ЛеБрон е различно, защото не му позволихме да направи същото, но той все пак постигна изключително много. Трябва да се върнем във времето и да прочетем статиите за влизането на ЛеБрон в НБА, а след това да кажем, че той е надхвърлил очакванията, което е забележително. Той почти не се наранява, винаги е в центъра на вниманието, блестял е в много ключови моменти, но никой не го забелязва", заяви Док. 0



