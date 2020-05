Тенис Британският профи тенис се завръща през юли 27 май 2020 | 14:54 Прочетена 95 0



If you're planning on getting #BackToTennis this week, don't forget to read our full guidelines on how to play safely https://t.co/jDMJvwjw6I pic.twitter.com/JE9xeOVhul — LTA (@the_LTA) May 26, 2020

Сезонът в тениса беше прекъснат през март заради пандемията от коронавирус, като надпреварите от веригите на ATP, WTA и ITF са спрени до август. "Бритиш Тур" трябва да започне в Роухямптън със схема от 32 тенисисти (16 мъже и 16 жени). Серия от професионални турнири по тенис се подготвят във Великобритания през юли. Местната тенис асоциация (LTA) обяви плана си за организация на четири състезания на Острова при закрити врати в периода 3-26 юли, като се очаква разрешението на правителството, за да бъдат реализирани.Сезонът в тениса беше прекъснат през март заради пандемията от коронавирус, като надпреварите от веригите на ATP, WTA и ITF са спрени до август. "Бритиш Тур" трябва да започне в Роухямптън със схема от 32 тенисисти (16 мъже и 16 жени).

