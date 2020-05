Джордан отново бе наречен лъжец, този път от бивш съотборник на ЛеБрон

Бившият център и настоящ анализатор на ESPN Кендрик Пъркинс изля гнева си по Майкъл Джордан в предаването First Take. След като призна, че "Последният танц" е най-добрият документален филм, бившият съотборник на ЛеБрон Джеймс нарече Джордан "лъжец" и добави, че филмът е целял да представи Ем Джей като супергерой, а всички останали - като злодеи.

"Радвам се, че Майкъл Джордан не е моят избор за най-велик играч в историята... Той лъжеше и обвиняваше всички. В края на краищата, "Последният танц" целеше Ем Джей да изглежда като супергерой, а всички останали да изглеждат като злодеи. Скоти Пипън, Хоръс Грант и Айзея Томас са ядосани и отгоре на всичко Джери Крауз дори не може да се защити", заяви Пъркинс.

"Радвам се, че ЛеБрон Джеймс е моят GOAT. Оставям ви да вярвате в лъжите на Джордан, но ЛеБрон Джеймс е най-великият играч в историята според мен", добави шампионът от 2008-а с Бостън.

All MJ did in the “Last Dance” Documentary was lie to make everybody else look like the Villains and make himself the Superhero. I’m glad LeBron James is my GOAT. The evidence is out! #FreeZeke#FreeZeke https://t.co/losEznioqo