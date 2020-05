Баскетбол Тъмни облаци над Жалгирис 27 май 2020 | 13:42 - Обновена Прочетена 170 0



Exactly 19 years ago on this day Zalgiris triumphed in Vilnius and brought home @betsafeLKL title! pic.twitter.com/f78XQUFbk4 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) May 26, 2020





Задават се тежки времена пред абсолютния доминатор в литовското първенство Жалгирис (Каунас). 22-кратните шампиони на страната най-вероятно ще трябва да намалят бюджета си с поне 30% заради пандемията, което няма да им позволи да задържат някои от най-добрите си играчи. Настоящият старши треньор и легенда на литовския баскетбол - Шарунас Ясикевичус, също вече попада в радарите на тимовете от НБА.Въпреки всичко, очакванията са Шарунас да остане начело на тима и за следващия сезон. Колкото до баскетболистите, Едгарас Улановас, КейСи Ривърс и Артурас Милакнис ще станат свободни агенти, а бъдещето пред лидера Зак ЛиДей все още не е ясно. Томас Уолкъп поднови договора си, но към него има интерес от Макаби (Тел Авив). За момента сигурен оставащ е Джок Ландейл. 0



