Шампионка в "Уимбълдън" призова да се вземат парите от играчите на двойки

27 май 2020



Бившата френска тенисистка Марион Бартоли, която изненадващо спечели “Уимбълдън” през 2013 година, направи много противоречиво изказване по отношение на играчите в турнирите на двойки. Според нея било по-добре двойките да провеждат мачове само в “Големия шлем” и олимпийските игри, а парите от наградните им фондове да се разпределят сред състезателите на сингъл сред по-ниските категории като “Чалънджър”. Check this out



2013 Wimbledon Champion, Marion Bartoli, has come out and said that doubles tennis should not be played year-round and that doubles players should not receive aid. The article is below to learn more #tennis #TennisAtHome #Tenis https://t.co/jAixE6or9T — The Tennis Advocate (@advocate_tennis) May 27, 2020 “Знам, че ще си създам много недоброжелатели с това, което ще кажа. Не разбирам защо се провеждат турнири на двойки през цялата година. Разбирам да ги има в “Големия шлем” и олимпийските игри, защото двойките са част от историята на тениса. Виждала съм как играчите на двойки имат по шестима души в екипа си. Когато аз бях състезателка на сингъл, ние не можехме да си позволим такъв голям антураж, който постоянно да пътува с нас. А те могат да плащат за шестима, при положение че просто играят на двойки! Marion Bartoli : "Les vainqueurs (de tournois) gagnent trop d'argent. L'argent n'est pas assez redistribué. Il y a beaucoup d'argent dans le tennis, mais on enrichit les meilleurs et on appauvrit les 'moins bons'."



Pour plus de débats https://t.co/aomWesrSL8 pic.twitter.com/l40Tjb6E3p — Tennis_MajorsFR (@tennismajorsfr) May 22, 2020 Защо не се вземат част от тези пари и не се разпределят сред квалификантите на сингъл или пък сред играчите в “Чалънджър”-ите? Не разбирам защо не се прави, защото като играеш на двойки не полагаш същите усилия като играч на сингъл. Не се тренира толкова. А те всяка седмица печелят пари. Не казвам да премахнем двойките изцяло, но парите от наградните им фондове трябва да се разпределят сред квалификантите на сингъл и други нуждаещи се. Това би било решението”, коментира Бартоли, която сподели още, че парите в турнирите на сингъл не са разпределени справедливо, защото най-силните печелят огромна част от тях, а другите по-надолу в йерархията се затрудняват финансово.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ

