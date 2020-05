НБА Така ли ще изглежда календарът на НБА при рестарт на сезона? 26 май 2020 | 17:57 - Обновена Прочетена 59 0



Известният журналист Бил Симънс разкри как ще изглежда календарът на НБА до края на сезона. Симънс се позова на генерален мениджър на един от отборите в НБА, който му е казал кога ще започнат плейофите и кога ще се състои Драфтът в НБА, ако се вземе решение за рестарт на сезона. Bill Simmons said that an GM told him:



Playoffs start July 25th

Ends September 20th

NBA Draft - September 24th and 25th



Free Agency starts October 4th



If that's the timeline, it sounds like the season would begin around early to mid July. — Salman Ali (@SalmanAliNBA) May 25, 2020 Според представения от Симънс сценарий, доиграването на редовния сезон ще започне в първата половина на юли, а на 25 юли ще стартират плейофите, които ще завършат през септември. В края на септември идва времето за Драфта, а в началото на октомври ще бъде отворен пазарът на свободни агенти.



Начало на плейофите - 25 юли

Край на плейофите - 20 септември

Драфт на НБА - 24-25 септември

