Снукър Може ли снукърът да привлече нови фенове по време на пандемията? 26 май 2020 | 16:32 Прочетена 71 0



Трикратният световен шампион и носител на “Тройната корона” Марк Селби се надява снукърът да привлече нови фенове в условията на пандемията на COVID-19. Джентълменският спорт се завръща на 1 юли с Championship League и Веселяка от Лестър се надява това да послужи за популяризирането на битките край зеленото сукно. Total prize fund over £200,000

Winner taking home £30,000 a spot in November's @ChampOfChamps!



Who do you think it will be?#ChampionshipLeagueSnooker pic.twitter.com/CJULOmljR4 — Championship League Snooker (@CLSnooker) May 21, 2020 “Страхотно е за всички фенове. Германската футболна Бундеслига вече се поднови, така че тя бе първият завърнал се спорт. За снукъра е от огромно значение, че ще бъде вторият такъв”, каза Селби, който очевидно не е фен на ММА, защото практически първият рестартиран спорт бяха галавечерите на UFC във Флорида, САЩ. “Надявам се, че ще привлечем нови фенове, защото много хора си седят по домовете и се оплакват, че няма спорт по телевизията. В момента се въртят само стари кадри от отминали спортни събития. Снукърът е достатъчно популярен, но сега можем да привлечем нова публика. Live sport on free-to-air TV is back! @matchroomsport @ITV4 @CLSnooker



For more info https://t.co/gpwfr2Qznu pic.twitter.com/EG1ZjOxFDF — ITV Sport (@ITVSport) May 21, 2020 Ако почна да се упражнявам по-често вкъщи, ще имам предимство пред доста други играчи, защото малцина имат снукър маса в домовете си. Така че това може да се отрази в моя полза. Естествено надарени играчи като Рони О’Съливан, Джак Лисовски и Джъд Тръмп ще се адаптират много по-бързо от тези, които имат нужда от повече работа по играта си, какъвто съм и аз. По-талантливите ще имат предимство, но ще видим какво ще се случи. Хубаво е, че няма директно да подновим сезона със Световното първенство, защото е полезно да натрупаме няколко мача преди него. Щеше да е много жалко да няма турнир преди това”, обобщи още Селби.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 71

