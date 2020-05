Интересно разкритие за тъмната страна на Майкъл Джордан

Враждата между Майкъл Джордан и Айзея Томас е добре известна, но ето, че сега се появи и аудиозапис, който още по-силно разпалва тази интересна тема. В подкаста The Dream Team Tapes журналистът Джак МакКелъм представи адуио клип, който, според медиите в САЩ, е живо доказателство за омразата на Въздушния към Айзея Томас. Нещо повече, записът е представен като свидетелство, че Еър Джордан е натиснал ръководните фактори, отговарящи за националния тим на САЩ пойнт гардът на Детройт Пистънс по това време да не бъде включен в т. нар. Dream Team за Олимпийските игри в Барселона през 1992 година.

Audio of Michael Jordan admitting that he told Rod Thorn that he wouldn't play on Dream Team if Isiah Thomas was on the team pic.twitter.com/TXI27fRFhV