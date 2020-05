Дани Валверду вече тренира с Каролина Плишкова

Бившият треньор на Григор Димитров - Даниел Валверду - започна тренировки със световната номер 3 Каролина Плишкова. Поради пандемията на новия коронавирус международните полети и спортните занимания бяха забранени, но днес в социалните мрежи чехкинята се похвали, че “най-накрая треньорът й е пристигнал”.

Konec srandy, trenér dorazil! Finally, the coach is here! Let’s hit some balls... pic.twitter.com/1eSaABL6U0