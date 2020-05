Артур Далалоян планира да продължи кариерата си до Париж 2024

View this post on Instagram

ЛАЙФХАК для тех,кто не знает как правильно пробудить свой организм после сна,а ещё сохранять здоровье своих суставов,связок,сухожилий и мышечных волоконИ что интереснее, для этого даже не нужно упахиваться и заставлять себя делать какую то физическую нагрузку,достаточно каждое утро выполнять данный ряд упражнений на растяжку всего тела После выполнения данного комплекса вы должны почувствовать определённое тепло по всему телу,это и значит что вы проснулись,взбодрились и полны энергии на весь день,а так же вам не страшны внезапные СПОТЫКАНИЯ,ИЛИ ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГОЙ ПО ПО РАБОТЕ ЛОБ В ЛОБ,ВЫ НЕ БУДЕТЕ СЛУЧАЙНО РОНЯТЬ ТЕЛЕФОН Растяжка улучшает реакцию,внимательность,чуткость и ловкость Начинайте правильно своё утро #утро #спорт #растяжка #пробуждение #делайкакя #здоровье #stayhome #stayathome

