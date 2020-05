Други Шотландски клуб решава бъдещето на вратар чрез гласуване на привържениците 26 май 2020 | 13:43 - Обновена Прочетена 80 0



Шотландският елитен Ливингстън реши по необичаен начин да определи бъдещето на един от вратарите си Гари Майли. Клубът пусна гласуване сред запалянковците в своята страница в социалната мрежа Туитър и попита дали да остави стража в отбора. | Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide! — Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020 "Даваме ви възможността да определите бъдещето на вратаря Гари Майли. Договорът му изтича през следващия месец. Оставаме на феновете възможността да решат дали той да остане", пише в съобщението на "лъвовете". Ливингстън зае петото място в крайното класиране в шампионата на Шотландия, завършен преждевременно поради пандемията на коронавирус. 0



