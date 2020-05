Англия Ливърпул ще връща пари на феновете си заради празните трибуни 26 май 2020 | 13:37 - Обновена Прочетена 123 0



копирано

Ливърпул е поредният клуб от английското футболно първенство, който ще връща пари на феновете си за остатъка от домакинските мачове през сезона. "Червените" решиха да се разплатят с притежателите на сезонни абонаментни карти и с тези с единични билети, след като правителството разреши провеждане на футболни срещи само при празни трибуни. Ливърпул се нуждае само от две победи за титла, а сезонът би трябвало да бъде подновен през юни.



"Всички привърженици, които са закупили билет за който и да е от предстоящите ни четири домакински мача, ще получат обратно всичките си пари", съобщават от клуба.



До момента 12 от 20-те отбора във Висшата лига са предложили да върнат парите на феновете им. #LFC update on matchday ticket refunds. — Liverpool FC (at ) (@LFC) May 26, 2020

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 123

1