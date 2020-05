Англия Феновете на Манчестър Сити в шок от втория и третия екип за следващия сезон 26 май 2020 | 13:28 - Обновена Прочетена 1248 0



Неприятните изненади за тях обаче не свършиха с това, защото сега се появиха и детайлни снимки на втория екип. Цветът е черен в комбинация тъмен деним. Ромбоидните фигури пък би трябвало да са вдъхновени от архитектурата на Манчестър и по-специално тази от района на Касълфийлд. Реакцията не феновете обаче отново е много остра, като един от тях обобщава, че от Puma явно не искат да продадат нито един екип през следващия сезон.



Ето и снимките на екипите, които до момента бяха разкрити: LEAKED: Additional images of the 2020/21 #ManCity away kit.



[@EleteTSC] pic.twitter.com/V7nSEPh1or — Man City Xtra (@City_Xtra) May 25, 2020 The 2020/21 #ManCity x Puma kit range:



HOME | AWAY | THIRD



Само преди няколко дни феновете на Манчестър Сити останаха като попарени от появилите се в социалните мрежи снимки на третия екип на "гражданите" за следващия сезон. Тогава привържениците определиха визията им на снимки на бактерии, гледани под микроскоп. Бившият вокал на Oasis Ноел Галахър, който е известен фен на Сити, се пошегува, че тези, които са измислили дизайна на екипа, трябва да бъдат изпратени в Ухан. Впоследствие рок звездата изтри този пост в "Туитър", но реакцията на феновете остана все така красноречива.

