В опит за световен рекорд: Българи ще прекосят Атлантическия океан с гребна лодка (видео)

След седмица баща и син отплават от България към сбъдването на мечтите си с направена от тях лодка





Баща и син ще прекосят с лодка сами Атлантическия океан в опит за световен рекорд. Стефан и Максим Иванови се отправят на пътешествие от Португалия до Бразилия с построената от тях гребна лодка. За първи път българи ще се пробват да гребат между Европа и Южна Америка. И за първи път в света - ще са в тандем.



“Очаквам да видим акули и китове, казват, че не са страшни, ако си стоиш в лодката”, казва Стефан Иванов. В гаража си построяват сами лодката, наричат я “NEVEREST”. На английски може да се каже: You never rest, until you reach your Everest. На български това би било “Да не си почиваш, докато не достигнеш твоя Еверест”, обяснява Максим.



Мечтаят и за първа океанска гребна експедиция за България - 6000 километра за 2 месеца.



“Най-важна е психиката, може и да си клечка физически, но имаш ли ума да го направиш, със сигурност ще го направиш”, казват двамата пътешественици.



Ако приключението е успешно, Максим ще счупи още един рекорд на “Гинес”. Ако успеем, бих бил най-младият океански гребец на всички времена. Семейството посвещава прекосяването на океана на каузата на донорството. След седмица пътешествениците от България отплават към сбъдването на мечтите си.

