Барселона пусна маски по 18 евро

100% ecologic cotton | 100% reusable | 100% culer — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 25, 2020 Каталунският гранд Барселона пусна официално защитни маски за лице, които ще се продават по 18 евро. Изделията са в официалните цветове на Барселона, като са за многократна употреба. Те са изработени в три варианта като дизайн, а размерите също са три, като има и маски за деца. От клуба обявиха, че маските могат да се перат 40 пъти, като при това не губят от защитните си свойства. Така едно използване на маската излиза само 0,45 евроцента на ползване.

