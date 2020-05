Зимни спортове Разрешават тренировки по групи в НХЛ от юни 25 май 2020 | 20:00 Прочетена 64 0



Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада даде разрешение на отборите да тренират на малки групи от началото на юни месец. Конкретни дати не са посочени, но е подчертано, че в едно занимание не трябва да участват повече от шестима души. Ако властите в даден щат или окръг не разрешават провеждането на подобни занимания, от НХЛ са готови да предложат на клубовете алтернативни варианти. NHL issues update on Phased Return to Sport Protocol: https://t.co/WRnoXeXUrN pic.twitter.com/WA3dKaSn45 — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 25, 2020



На хокеистите е напълно забранено да ползват обществен транспорт, в това число и таксита, за да ходят на тренировки. Освен това те са длъжни да носят маски, докато са в тренировъчните зали, освен докато са на леда. На тренировъчните бази няма да бъдат допускани представители на медиите, както и други хора, които не са свързани пряко с провеждането на тренировъчния процес.



Освен това играчите ще бъдат тествани по два пъти на седмица, за да се провери дали не са болни от COVID-19. Редовният сезон в НХЛ беше прекратен 13 март, а през изминалата седмица 29 от общо 31 клуба гласуваха в подкрепа на идеята 24 тима да вземат участие в плейофите, ако сезонът все пак бъде завършен.

