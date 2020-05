Англия Футболното първенство на Англия при жените бе прекратено 25 май 2020 | 19:25 Прочетена 132 0



Сезон 2019/20 в Женската супер лига на Англия и в Женския Чемпиъншип се прекратяват с незабавен ефект, обяви Футболната асоциация на страната.



"След ползотворни разговори с клубовете стигнахме до решение, че е най-добре и в интерес на всички сезонът при жените да бъде спрян", заявиха от Футболната асоциация на сайта си. "Решението ще позволи на клубовете да се фокусират върху новия сезон", добавят от асоциацията.



Първенството в Англия при дамите бе прекъснато в средата на март заради пандемията от коронавирус. We can confirm that a decision has been made to end the 2019-20 season in the @BarclaysFAWSL and @FAWC_. — The FA (@FA) May 25, 2020 0



