Безумие: 400 човека нахлуха на терена на нелегален двубой в Страсбург

Страсбург е един от районите, които остават в червената зона на разпространение на COVID-19 и там мерките за изолация би трябвало да бъдат едни от най-строгите. À Strasbourg, un match de foot inter-quartiers réunit 400 personnes. Alors que les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits, une rencontre de football entre deux quartiers a regroupé entre 300 et 400 personnes dimanche https://t.co/Y3OXObwRsD pic.twitter.com/p3V2Jb3wuq — Ouest-France Sports (@sports_ouest) May 25, 2020 À Strasbourg, 400 personnes ont assisté à un match de football inter-quartiers organisé illégalement.

Une patrouille de police est intervenue mais n’a pas pu empêcher le match.#CameliaJordana va sûrement nous expliquer que ces gens craignent la police ... pic.twitter.com/gqOYW6I6vH — Tancrède (@Tancrede_Crptrs) May 25, 2020 French officials stunned as hundreds defy lockdown rules and invade pitch as top doc slams celebrations as ‘virus bomb’. officials in Strasbourg are absolutely furious about the alleged illegal football match where lockdown measures are supposedly the tightest. pic.twitter.com/ctQXpgzyrn — Lilian Chan (@bestgug) May 25, 2020 Въпреки че преди близо месец френското правителство обяви, че в страната няма да има професионален спорт до септември, а Лига 1 бе прекратена и ПСЖ бе обявен за шампион, във Франция гръмна скандал, свързан с футбола. Вчера два малки отбора от предградията на Страсбург - Неухоф и Отпиер, са решили да си организират контрола в пълен противовес с правилата, които в момента забраняват всяко събитие, включващо събирането на едно място на повече от 10 човека. Нелегалният футболен двубой обаче се е превърнал в истинска "вирусна бомба", както го определя професор Жилбер Дерай, след като в един момент на терена нахлуват между 300 и 400 привърженици. Това се случва, след като единият от тимовете отбелязва гол. В района е имало дори полицейски служители, които обаче не са успели да спрат феновете, нарушаващи всякакви принципи на социална дистанция.Местните власти започват свое разследване, като за момента двата клуба отказват коментар.Страсбург е един от районите, които остават в червената зона на разпространение на COVID-19 и там мерките за изолация би трябвало да бъдат едни от най-строгите. 0



