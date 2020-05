Якопо Масари напуска Лубе

View this post on Instagram

Sognavo di vestire questa maglia, indossarla è stato UNICO! Grazie alla società, ai miei compagni, allo staff e a tutti i tifosi per aver reso questo viaggio indimenticabile. A presto Citanò

Jacopo Massari (@jacopo_massari) on May 25, 2020 at 3:04am PDT