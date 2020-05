Тенис "Ролан Гарос" и US Open работят заедно за определяне на дати 25 май 2020 | 16:13 - Обновена Прочетена 244 0



Турнирният директор на “Ролан Гарос” Ги Форже обяви, че работи съвместно с организаторите на US Open, (както и с другите власти в тениса) за да измислят най-подходящите дани за провеждането на двете най-големи оставащи събития в спорта през 2020 година. “Ролан Гарос” засега е отложен за 20 септември, което е само седмица след финала на US Open, а това предизвика негативен отзвук сред феновете. “Няма още официално становище. Най-вероятно “Ролан Гарос” ще се проведе някъде между края на септември и началото на октомври. Работим съвместно и с АТР, и с WTA, за да измислим как да наредим календара до края на годината”, каза Форже пред радио “Европа 1”. “Проблемът е, че Ню Йорк е по-тежко засегнат от коронавируса в сравнение с Франция. Също така имат много организационни проблеми, но в средата на юни ще обявят кога ще се проведе турнирът”, обясни още той.

