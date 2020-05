Италия Ибра получил сериозна контузия, прокрадват се мрачни прогнози 25 май 2020 | 15:56 - Обновена Прочетена 1311 0



Още утре Ибрахимович ще бъде подложен на всички необходими изследвания, за да се разбере колко е сериозна контузията.



Медиите на Апенините напомнят, че през януари и февруари 38-годишният швед е имал проблеми със същия крак, който е пострадал и днес. Serious injury for Ibrahimovic.

Feared a damage to achilles tendon.

Tomorrow medical results.

Achilles tendon ruptures could take up to 6 months for recovery — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 25, 2020 Асът на Милан Златан Ибрахимович е получил контузия по време на днешната тренировка, като опасенията са, че тя може би е доста сериозна. Според "Скай Италия" шведът е почувствал болки в прасеца по време на двустранна игра и веднага е прекъснал заниманието. В лагера на "росонерите" се страхуват за значим проблем с ахилесовото сухожилие на нападателя. Ако тези опасения се оправдаят, това може да означава край на сезона за Ибрахимович, а предвид неговата възраст се прокрадват и мрачни прогнози за край на кариерата на емблематичния голаджия, тъй като периодът на възстановяване може да е повече от шест месеца.Още утре Ибрахимович ще бъде подложен на всички необходими изследвания, за да се разбере колко е сериозна контузията.Медиите на Апенините напомнят, че през януари и февруари 38-годишният швед е имал проблеми със същия крак, който е пострадал и днес.

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол"

