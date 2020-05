Бейзбол 108 диаманта, 32 сапфира и 30 рубина върху шампионския пръстен на Вашингтон 25 май 2020 | 15:23 Прочетена 86 0



Първоначално от клуба имаха идея всеки играч да получи своя пръстен по време на виртуалната церемония. В крайна сметка обаче самите бейзболисти отхвърлиха тази възможност и обявиха, че предпочитат това да се случи, когато всички отново се съберат заедно.



The @Nationals unveiled their WS rings.



(via @jostens) pic.twitter.com/92Rp7DRVpa — MLB (@MLB) May 25, 2020

Шоуто беше планирано за 24 май заради важността на тази дата в миналогодишния шампионски поход на Вашингтон. Преди година на този ден столичани бяха с баланс 19-31, преди да спечелят 74 от следващите 112 мача в редовния сезон и да елиминират четири съперника в плейофите на път към първата титла в клубната история.



"Дами и господа, вашият шампионски пръстен на Вашингтон Нешънълс от Световните серии 2019", написаха от отбора в "Туитър" като анонс към публикувания видео клип, разкриващ уникалния дизайн на украшението.



Ladies and gentlemen, your 2019 Washington Nationals World Series Championship Ring.@Jostens // #NATITUDE pic.twitter.com/TqPTnEIFsa — Washington Nationals (@Nationals) May 24, 2020

Ето някои основни детайли по дизайна на пръстена, произведен от компанията "Джостенс":



- Стилизираната буква W от логото на тима е изградена от 30 рубина, символизиращи 30-те точки, отбелязани от Вашингтон при четирите победи във финала срещу Хюстън Астрос, всичките като гост (5:4; 12:3; 7:2; 6:2);



- Синият кръг, опасващ клубната емблема, е изграден от 32 сапфира, представляващи сбора от общия брой "уок-оф" победи (7), победи на нула (13), най-дълга поредица спечелени мачове (8) и брой преодолени кръгове в плейофите (4) през 2019 г.;



- В допълнение пръстенът е инкрустиран със 108 диаманта – 105 за общия брой победи на отбора в редовния сезон и плейофите, един за титлата в Световните серии и още два в чест на двойната история на клуба като Монреал Експос (1969-2004) и Вашингтон Нешънълс (от 2005 г.).



