Лоша новина за всички фенове на Евролигата

Очаква се 11-те клуба с гарантиран лиценз да гласуват дали искат сезонът да продължи или не. 11-те отбора са Барселона, Баскония, Реал Мадрид, Олимпиакос, Панатинайкос, Макаби Тел Авив, Анадолу Ефес, Фенербахче, Армани Милано, Жалгирис Каунас и ЦСКА Москва. BREAKING: EuroLeague CEO Jordi Bertomeu proposed to the clubs to cancel the season — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 25, 2020 В събота представители на отборите в Евролигата - капитаните и по още един играч от всеки тим, изразиха загрижеността си за доиграването на сезона, като повечето баскетболисти не желаят сезонът да бъде подновен.



Сезонът в Евролигата бе спрян на 12 март заради пандемията от коронавирус.

