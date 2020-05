Тенис Големият турнир в Рим се гласи за провеждане през септември 25 май 2020 | 13:32 Прочетена 123 0



копирано

Организаторите на големия турнир по тенис при мъжете (“Мастърс”) и жените (Premier 5) в Рим са обнадеждени, че ще проведат събитията си през месец септември. Идеята е те да бъдат подгряващи като част от мини сезон на клей преди “Ролан Гарос”. Ex n°3 del mondo, 8 titoli in bacheca nella sua carriera.



Oggi i nostri auguri vanno a @GrigorDimitrov! #tennis #happybirthday #ibi20 pic.twitter.com/8aGyP0cE7L — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 16, 2020 “Скъпи приятели, както може би сте разбрали от медиите, в средата на юни месец ATP и WTA ще решат как да подредят календара за 2020-а. Хипотезата в момента е, че турнирът в Рим може да се проведе през септември, но ще трябва да почакаме, за да бъде обявено със сигурност. Надяваме се възможно най-скоро да ви дадем повече информация за закупените билети”, са написали организаторите към всички хора, които са си закупили пропуски за турнира, който бе отложен заради пандемията на новия коронавирус. Рафаел Надал спечели за девети път “Мастърс”-а през миналия сезон, а при дамите триумфира Каролина Плишкова.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 123

1