На този ден преди 21 години Федерер дебютира в турнирите от "Големия шлем"

На 25 май 1999 година един от най-великите тенисисти в историята - Роджър Федерер, дебютира в основната схема на турнир от “Големия шлем”. Швейцарецът е на 17 години по това време и се изправя в първия кръг на “Ролан Гарос” срещу австралиеца Патрик Рафтър, №3 в света в онзи момент. Получилият “уайлд кард” Федерер губи в четири сета. Той дори взима първата част със 7:5, но после отстъпва на далеч по-опитния си съперник - 7:5, 3:6, 0:6, 2:6. On May 25, 1999 17-year-old @rogerfederer played his first main draw match at Grand Slam event - @rolandgarros „Very impressive youngster” (via @Eurosport) lost to world’s No.3 Patrick Rafter in 4 sets on Court Suzanne Lenglen. Getty pic.twitter.com/ZRYXVk7Dul — Michal Samulski (@MichalSamulski) May 24, 2020 През 2009 година швейцарецът печели единствената си титла на турнира в Париж, а днес Федерер е рекордьор по брой титли от “Големия шлем” с 20. През 2009 година швейцарецът печели единствената си титла на турнира в Париж, а днес Федерер е рекордьор по брой титли от “Големия шлем” с 20.

