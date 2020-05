ММА Стипе Миочич: Нгану не е техничен, но удря много силно 25 май 2020 | 11:54 - Обновена Прочетена 157 0



Шампионът при тежките е споделял клетката с Нгану и на свой гръб е изпитал голямата сила на камерунеца. Миочич успя да победи Франсис с решение преди 2 години, но в първия рунд пое доста тежки удари. В крайна сметка Стипе покори Нгану и не го отписва в битка с Джоунс. Ето какво е мнението на Миочич за евентуален сблъсък между Джоунс и Нгану:



“Битка между Джоунс и Нгану би била добра. Ще е интересно. Мисля, че за всеки ще е трудно срещу Нгану, защото той е експолозивен и удря много силно. Той може да не е техничен като Джоунс, но притежава голяма сила. Мисля, че с точния план за игра Джоунс може да спечели, но всичко може да стане. Носим малки ръкавици в тежка категория, а това момче мята бомби. Всичко може да се случи. На 100% ще се бия тази година.”

