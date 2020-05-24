Румънец със суперлативи по адрес на Берое

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Драгош Фирцулеску се изказа ласкаво за бившия си отбор Берое. Румънският футболист заяви, че е имал късмет, защото се е озовал в клуб, който е подходил изключително професионално.
"Имах късмет, защото се озовах в добър клуб, в който подхождат изключително професионално. До края на договора ми с Берое оставаха шест месеца. Ако бях в клуб от Румъния, вероятно нямаше да получа нито стотинка за операцията и щях да съм мъртъв. Бях на един крак, но от Берое ми удължиха договора. Бях сериозно момче, работих усилено и бях оценен", каза още Фирцулеску.
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Браво,така се прави! Рейтинг: 0 0