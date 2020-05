Англия Нюкасъл и Уулвс ще се пробват за Игуаин 24 май 2020 | 18:22 - Обновена Прочетена 101 0



Игуаин може да получи нова възможност за изява във Висшата лига, след като престоят му в



Juve, futuro Higuain in bilico: ora spunta anche la Premier: Secondo il Sunday Express Newcastle e Wolverhampton sarebbero interessate al Pipita. Per lui si era parlato anche di MLS o di un ritorno al River Plate, club che lo ha lanciato nel grande calcio https://t.co/1Cf7JUJYYV — sportlive (@sportli26181512) May 24, 2020

Аржентинецът има желание да остане в Торино, въпреки постоянните спекулации. Не е ясно обаче дали "бианконерите" ще искат да държат толкова скъпоструващ футболист в състава си при положение, че не е твърд титуляр.

