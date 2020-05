Галиани съжали за несъстоял се трансфер в Милан

Бившият вицепрезидент на Милан Адриано Галиани изрази съжаление, че не е успял да привлече халфа Пьотър Жиелински през лятото на 2016 г. В същия трансферен прозорец полякът премина от Удинезе в Наполи за 15,6 млн. евро плюс бонуси.

"Наистина съжалявам за едно нещо и то е свързано със Жиелински. През 2016 г. опитахме всичко възможно, за да го закупим, но още предходния сезон бяхме ограничени в способностите ни на трансферния пазар. Затова в крайна сметка момчето отиде в Наполи. Ще призная, че Жиелински беше играч, който много, много харесвахме", сподели Галиани пред "Ил Месаджеро".

Adriano Galliani



"In 2016 we did everything we could to bring Piotr Zieliski to Milan" pic.twitter.com/aUqTBMHVtP