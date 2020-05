Испания Юмтити остава в Барса и следващия сезон 24 май 2020 | 17:16 - Обновена Прочетена 170 0



Samuel Umtiti won't be leaving Barcelona this summer. He lost his starting spot under Valverde and regained it under Setién. Despite the club's need for revenue, Setién trusts Umtiti and Umtiti's unwillingness to leave makes it impossible to sell him this summer [marca] pic.twitter.com/WjrKOxWgwP — FCBarcelonaFl #StayHome (@FCBarcelonaFl) May 23, 2020

Защитникът на Барселона Самюел Юмтити е един от играчите, за които често се спекулира, че ще напусне клуба. Според "Марка" обаче французинът няма шанс да си тръгне това лято.Две са основните причини за оставането му на " Камп Ноу ". Бранителят играе по-често откакто Кике Сетиен замени Ернесто Валверде и изглежда новият наставник има повече доверие в него.Втората е, че Юмтити няма желание да напуска. Барселона има желание да подсили защитата, но на първо място е привличането на нападател, а след това на нов халф. Това трансферно лято ще е различно поради финансовата ситуация, породена от кризата, и клубът ще се задоволи с подсилване на приоритетните зони.

