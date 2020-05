Думи на Лотито довели до разследване на Ювентус - Интер

Изказване на президента на Лацио Клаудио Лотито отпреди месец е довело до започване на разследване на мача между Ювентус - Интер, твърди "Ил Темпо". Въпросният мач, завършил 2:0 за "бианконерите", на няколко пъти беше отлаган, но все пак се проведе при закрити врата точно преди прекъсването на сезона в Серия "А" заради пандемията от коронавирус.

"Сега съм на една точка от Ювентус в класирането. Това е благодарение на Юве - Интер, който, ами, всички го видяхте", заяви Лотито пред "Ла Република". Именно вследствие на този коментар федералната прокуратура към Италианската футболна федерация е започнала разследване на този двубой. Ако римският шеф предостави доказателства към своите твърдения, ще бъде образувано ново разследване на срещата. В противен случай той ще бъде обвинен в уронване на престижа на клубовете и състезанието.

Claudio Lotito asked to clarify comments on Juventus-Inter: “Well, you’ve all seen the game.”https://t.co/y0tPLsAwDo