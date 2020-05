Как Ван Гаал зашлеви Ван Перси на Мондиал 2014

Ван Перси разказа за бруталния начин, по който го е изгонил Ван Гаал

Бившият национал на Нидерландия Робин ван Перси разказа още една интересна история с Луис ван Гаал. Става дума за Мондиал 2014 г., на който “лалетата”, водени от опитния селекционер, останаха на крачка от финала. По време на четвъртфинала срещу Коста Рика Ван Перси ядоса Ван Гаал, след като отказа да излезе от игра. В началото на първото продължение тогавашният играч на Манчестър Юнайтед получи схващане, но се възпротиви на треньора си и не напусна терена, твърдейки, че иска да бие дузпа, ако се стигне до тях. Tака Ван Перси остана в игра, но видимо имаше проблеми. В крайна сметка резултатът се запази 0:0 и се стигна до изпълнение на наказателни удари.“Когато след края на 120-те минути се събрахме край тъчлинята, Ван Гаал се приближи до мен и изненадващо ме удари силно с плесница зад врата - разказва Ван Перси за книгата “LVG – The Manager and the Total Person”. - Бам! Зашлеви ме с всичка сила и ядосано ми каза “Никога повече недей да ми правиш това”. Гледах го втрещен. “Оправяй се сега и гледай да вкараш дузпата”, добави Луис.”Ван Перси беше точен от бялата точка и Нидерландия спечели с 4:3, но после тимът отпадна на полуфиналите.Веднага след Мондиала двамата продължиха съвместната си работа на “ Олд Трафорд ”. Сезон по-късно обаче мениджърът изгони нападателя от клуба.