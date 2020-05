ММА Конър се сложи като №2 за всички времена в ММА, без Хабиб в класацията му 24 май 2020 | 16:36 - Обновена Прочетена 889 0



копирано

Конър Макгрегър даде мнението си по въпрос, който винаги вълнува феновете на спорта – кой е №1 за всички времена. В серия публикации в социалните медии, ирландецът посочи своят Топ 4, като сложи себе си на второ място. Но не за дълго. „Серия за най-велик. Серията от победи, в 2 категории, с шампионски статут в 1, Андерсон Силва е №1 в ММА за всички времена. Моята серия от победи, в 3 категории, с шампионски статут в 2, аз съм №2, ако не и на наравно на първо място. Но все още е активен, №1 е сигурно място в края на кариерата ми. С лекота“, започна Конър. На трето място ирландецът постави Джордж Сейнт Пиер, но разкритикува избора на съперници на канадеца. „GSP е трети. Много по-кратка серия победи, но шампионски статут в 2 категории. Но е много назад. Причини – напусна полусредна категория, след като понесе много щети, плюс спорно решение. Никога не се изправи срещу наследниците си в категорията. Прецака мач с Андерсон Силва. Мърдаше само срещу еднооки бойци. Играеше на сигурно“.

GOAT THREAD.

The array of finishes, across 2 divisions, with champion status in 1, Anderson Silva is No.1 MMA GOAT.

My array of finishes, across 3 divisions, with champion status in 2, I’m No.2. If not tied 1.

However still active, No.1 is fully secured by career end. And easily. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 23, 2020 Четвъртата позиция отново е спорна, според Конър, като спокойно намиращият се на нея боец може да и трети. „Джон е четвърти. Може би наравно с №3. По-дълга серия победи от третия и още е активен, но шампионски статут сам в 1 категория. Причини – много лишени от блясък победи с решения, плюс спорна победа. Опита се да играе на сигурно в тежка категория, като избегне шампиона“. Jon is 4. Maybe tied 3. More array of finishes than 3 and still active, but champion status in just 1. Reasons = Multiple lacklustre decision performances + questionable decision win. Attempting to safe play HW entry/avoiding its champion. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 23, 2020 Сред причините „Боунс“ да е толкова назад в ранглистата на ирландеца са и многото спекулации за употреба на допинг. „Не споменах многото неща за допинг, макар точно това да ме прави ясния №1. Това и фактът, че още съм активен. Това поставя под съмнение всички победи и серии, аз съм се справял в с много допингирани. Така прави най-великият“. boec.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 889

1