НБА 18-годишен феномен иска да се превърне в най-великия баскетболист 24 май 2020 | 14:28



Lamelo Ball wants to be the best ever pic.twitter.com/MEyZOJHqrA — NBA Off the Court (@nba_offthecourt) May 23, 2020 ЛаМело натрупа професионален опит в австралийското първенство, където изигра 12 мача, отчитайки се със средно по 17.0 точки, 7.6 борби и 6.8 асистенции. Там той записа два поредни "трипъл-дабъл"-а, превръщайки се в четвъртия играч с подобно постижение в историята на първенството.



