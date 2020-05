Баскетбол Макаби се раздели с бивш играч на ЛА Лейкърс 24 май 2020 | 13:56 Прочетена 73 0



I’m grateful for my experience playing with Maccabi but I have decided to take some time for my family. This was a personal decision that was in my family’s best interest. I appreciate all the support from the club and I will always cherish my time in Tel Aviv. Yalla Maccabi! https://t.co/pLM6GTszoh — Boom Boom (@TarikBlack25) May 23, 2020 Преди да премине в Макаби Блек започна кариерата си в Хюстън Рокетс от НБА, а след това изигра 3 сезона в Лос Анджелис Лейкърс. Общо зад океана 206-сантиметровият център натрупа 220 мача, в които записа средно по 4.9 точки и 4.7 борби. Макаби (Тел Авив) официално се раздели с бившия играч от НБА Тарик Блек. 28-годишният център се присъедини в израелския тим през 2018-а, като през настоящия сезон записа 11 двубоя в Евролигата със средно по 9.1 точки и 4.8 борби.Преди да премине в Макаби Блек започна кариерата си в Хюстън Рокетс от НБА, а след това изигра 3 сезона в Лос Анджелис Лейкърс. Общо зад океана 206-сантиметровият център натрупа 220 мача, в които записа средно по 4.9 точки и 4.7 борби. 0



