Световен футбол Бивш играч на Сао Пауло: Продадох си златния медал от Световното клубно първенство за кокаин 24 май 2020 | 13:10



Бившият защитник на Сао Пауло Флавио Донизете разкри, че е продал най-ценния си медал в цялата си кариера, за да задоволи кокаиновата си зависимост. Бразилецът, който произлиза от младежката формация на Сао Пауло, имаше малка роля за клуба през 2005, когато отборът спечели Серия "А" на Бразилия и триумфира с Копа Либертадорес, като след това вдигна и купата от Световното клубно първенство с триумф над Ливърпул. Флавио тогава получи златен медал, въпреки че не записа минути в мача. "Продадох го, за да си купя наркотици. Продадох го за 7000 бразилски реали (около 2272 лева)", признава футболистът пред Globesporte. Когато получих парите, ги пропилях почти веднага за кокаин. Първата доставка струваше 1000 бразилски реали. Приключих я за два дни. Колкото повече пари имах, толкова повече наркотици исках. Когато кокаинът навлезе в живота ми, всичко загуби смисъл. В началото употребявах умерено, докато в един момент той не стана най-важен. Започнах да губя всичко, което имам. Всичките си спестени пари ги използвах, за да си го набавя. Не можех да си позволя да бъда без него. Сутрин, следобед, вечер трябваше постоянно да вземам кокаин. Изгубих всичко освен съпругата си и дъщерите ми, които и до днес са до мен", разказва още Флавио. Former Sao Paulo defender Flavio Donizete has revealed he sold his 2005 Club World Cup medal: "I sold it to buy drugs. When I sold it the money came and I blew almost all of it on cocaine. I used it in two days." pic.twitter.com/0ZHHNXXQa2 — Goal (@goal) May 23, 2020 "Приятелите ми ми казваха "смъркай". Правех го и ефектите от това, че преди съм пил, изчезват. Всеки ден си казвах, че мога да пия колкото си искам и докогато си искам, защото след това просто можех да взема кокаин и ефектът на алкохола ще изчезне. Никога не си бях вкъщи. Постоянно бяха само партита и пиене. Имаше периоди, в които нямах и ден, в който да не съм смъркал. Започнах да напълнявам от пиенето, контузих коляното си и не можех да бягам. Всичко това заедно с кокаина и тогава просто си казах "Това е. Напускам футбола". Най-много съжалявам за това, че опитах кокаин. Той ме унищожи", завършва бразилецът. След години на зависимост, вече на 36, бившият футболист е отказал дрогата и работи като градинар в родината си. Той признава, че все още таи надежди за завръщане на терена.



1