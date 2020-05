Англия Преминал през Лудогорец: Тактиката ни в Уотфорд е да си инжектираме COVID-19, за да не изпаднем 24 май 2020 | 12:30 - Обновена Прочетена 152 0



Бившият защитник на Лудогорец и настоящ такъв на Уотфорд Кристиан Кабаселе отговори по ироничен начин на критиките срещу "стършелите" след вчерашната новина, че нови двама футболисти на тима са поставени под карантина заради контакт със заразени от коронавирус. Реакцията на защитника беше предизвикана от следния коментар на потребител в Туитър: "Никога не съм имал мнение за Уотфорд преди това, но те се държат презрително по време на тази ситуация. Тактиката, предприета в опит да се избегне изпадане, е смехотворно прозрачна. Щях да съм засрамен, ако бях фен на Уотфорд". So let me explain our tactic : we are doing one injection of #covid19 once a week. We draw the player/membre of staff who get it like this we are sur that we never play again and avoid relegation ‍#watfordfc https://t.co/FdfMF4vqoB — Christian Kabasele (@chriskabasele27) May 23, 2020 "Нека ви обясня нашата тактика: слагаме си по една инжекция COVID-19 на седмица. С жребий определяме играча или служителя, който я получава. По този начин се уверяваме, че повече няма да играем и че ще избегнем изпадането", беше ироничният отговор на Кабаселе. Освен въпросните двама играчи в Уотфорд има още един футболист - Адриан Мариапа, и двама служители, които са в самоизолация заради положителни резултати за вируса. Тимът е 17-и в класирането във Висшата лига и ако не бъде довършен сезонът, той би се спасил от изпадане от английския елит.

