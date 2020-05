В Милан всички тестове са отрицателни, "росонерите" започват пълноценни тренировки

Милан получи зелена светлина да започне пълноценни тренировки от понеделник, след като всички тестове на играчите за коронавирус са отрицателни. Първите тестове, направени във вторник са били отрицателни, а вторите са дали същия резултат, съобщи АНСА.

Това дава право на "росонерите" да започнат групови тренировки от следващата седмица при следване на правилото за социално дистанциране. Единственият отсъстващ играч ще бъде Франк Кесие, който остава под задължителната карантина след завръщането си в Милано миналия уикенд.

Wondering what the lads are up to

Find out in today's training session @gruppo_a2a#SempreMilan pic.twitter.com/HSVBmqKtxU