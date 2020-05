Италия Киелини: Щях да разбeра Бонучи да беше отишъл в Реал М, но в този Милан? 24 май 2020 | 11:00 - Обновена Прочетена 93 0



копирано

Капитанът на Ювентус Джорджо Киелини разкритикува в своята автобиогафия дългогодишния си партньор в защитата на "Старата госпожа" Леонардо Бонучи, който през 2017 г. реши да премине в Милан. Престоят на бранителя там обаче продължи само един сезон и година по-късно той отново облече екипа на "бианконерите". "Годината му в Милан беше различна. Определено това беше грешното решение, тъй като той не беше в мир със себе си. Следователно, той не можеше да играе с ясно съзнание. Лео беше разтърсен поради хиляди причини. Почувствах се зле, защото всичко се случи в седмиците, в които не се виждахме. Убеден съм, че ако се беше случило по друго време, щях да го накарам да си помисли да остане, както щях да направя с Антонио Конте през юли 2014 г. Всички си тръгват, когато мен ме няма... Chiellini: "Bonucci's year at Milan was different, certainly a wrong choice because he was not at peace with himself... I could have understood if he had gone to Real Madrid, but in that AC Milan? Fortunately, fate wanted everything to come back in order. " pic.twitter.com/doZL1Kd7Ny — Juventus News - Juvefc.com (@juvefcdotcom) May 23, 2020 Говорих с Лео, когато всичко беше договорено. Беше нещо без каквато и да е логика от началото до края. Щях да го разбера, ако беше отишъл в Реал Мадрид, но в този Милан? За щастие, съдбата искаше по всякакъв начин той да се върне към нормалното. Извън терена Бонучи е много различен от сърдития човек, който виждаме там. Не бих казал, че е мислител, но определено не е толкова емоционален. Изведнъж, като всеки друг, той избухва за пет минути отвреме навреме. Ювентус се справи добре с насочването на енергията на Бонучи в правилната посока. Прекалената енергия извън контрол може да навреди, но използвана добре, тя става разрушителна", пише Киелини.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 93

1