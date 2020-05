Англия Още двама с коронавирус във Висшата лига след втората серия тестове 24 май 2020 | 09:50 - Обновена Прочетена 218 0



Още двама души от английски клубове са заразени с коронавирус, стана ясно след втората серия тестове, съобщиха от Висшата лига. Между 19 и 22 май бяха тествани 996 играчи и служители на клубовете, от които има двама положителни в два клуба. Техните имена не се съобщават, като се уточнява, че заразените ще бъдат изолирани за седем дни. В първия етап от тестването за вируса на 17-18 май бяха извършени 748 теста, от които шестима бяха положителни от три клуба. BREAKING Premier League announce results of second round of Covid-19 testing: two positive tests (at two clubs) from 996 players and staff. Previous week’s total was six positive tests from 748 — Sam Wallace (@SamWallaceTel) May 23, 2020

