Подновиха първенствата в Унгария и Чехия

Първенствата на Унгария и Чехия се подновиха след двумесечната пауза заради пандемията от коронавирус. В първия мач след прекъсването в унгарската Първа лига Ференцварош победи Дебрецен с 2:1 пред празните трибуни на "Групама Арена". И двата гола за тима на Сергей Ребров вкара Давид Шигер, а за гостите се разписа Адам Боди. С успеха Ференцварош увеличи на шест точки аванса си на върха пред втория МОЛ Фехервар. The tournament has started again, and it is especially important to keep in touch during these times. So we announced a campaign, to "Be There Somehow", and 5,000 fans were present at the first match #fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/GW9MAaqJPe — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) May 23, 2020 В чешкото първенство в първия мач от 9 март насам Теплице победи Слован с 2:0 с попадения на Кучера и Резничек.

