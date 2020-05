Англия Габриел Жезус няма да бие дузпите в Ман Сити - вижте защо (видео) 24 май 2020 | 01:44 Прочетена 65 0



Fair to say Gabriel Jesus might not be on penalty duty for Man City when the Premier League returns... pic.twitter.com/e3u4zkY6KZ — Sky Sports (@SkySports) May 23, 2020

Нападателят на Манчестър Сити Габриел Жезус може би си направи лоша услуга, публикувайки комично видео на профила си в Туитър. Бразилецът показа как се забавлява в двора, изпълнявайки дузпи срещу свой приятел. Той обаче се подхлъзна при опита за изстрел и не успя да уцели вратата. С подобно изпълнение обаче едва ли е впечатлил мениджъра Джосеп Гуардиола, който трудно би му се доверил да изпълнява 11-метров удар във важен мач. 0



SPORTAL.BG

