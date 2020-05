Англия Венгер: Не бих се върнал в Арсенал 23 май 2020 | 21:33 - Обновена Прочетена 242 0



Легендарният мениджър на Арсенал Арсен Венгер е категоричен, че няма да се върне в клуба под каквато и да е форма. "Дали бих се завърнал на "Емиратс"? Винаги съм си казвал, че ще напусна Арсенал изцяло. Такова решение взех. Водих отбора в 1235 мача. Имал съм и добри, и лоши моменти там, но винаги сме се опитвали да защитаваме клубните ценности. Мисля, че успяхме да го сторим. Да, беше удоволствие да видя как Ливърпул губи (от Уотфорд с 0:3 - б.р.). Винаги ни харесва да бъдем единствените с дадено постижение. Те наистина можеха да извървят целия път. Но това показва, че е трудно да повториш непобедимата кампания. Както и да е, в същия ден получих множество съобщения от фенове на Арсенал. Arsene Wenger admits he was 'satisfied' to see Liverpool lose their unbeaten streak against Watford pic.twitter.com/iLOYKBtPgk — The Arsenal Review (@thearsreview) May 23, 2020 Бих ли се върнал на треньорската скамейка? В момента съм отдаден на работата ми във ФИФА, която е отговорна за 211 федерации и големият проблем е ефикасността й. Не казвам, че не ми липсва да се състезавам, но се опитвам да съм ефикасен в тази област", заяви Венгер пред beIN SPORTS.

