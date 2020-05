Италия Рангник връща дългогодишен директор на Милан в клуба? 23 май 2020 | 21:05 Прочетена 143 0



Спряганият за нов наставник на Милан Ралф Рангник иска Даниеле Бонера и Ариедо Брайда да са част от новото ръководство на клуба, пише "Гадзета дело спорт". Според изданието "росонерите" ще назначат Рангник за мениджър от английски тип, който да е отговорен както за воденето на тима, така и за селекцията. Въпреки това, той иска да има и италианци сред своите осем сътрудници, които да му помогнат да се приспособи към живота на "Джузепе Меаца". С очакваното напускане на Паоло Малдини и Рики Масара германецът ще се опита да върне Брайда в Милан. Той беше генерален мениджър на клуба между 1986 г.и 2013 г., когато работи заедно със Силвио Берлускони и Адриано Галиани. След това 74-годишният италианец изпълняваше длъжността на международен футболен съветник в Барселона между 2015 г. и 2019 г. @Gazzetta_it: Ralf Rangnick wants Italian collaborators, the duo Maldini / Massara remains a hypothesis. Ariedo Braida could come and also Daniele Bonera. pic.twitter.com/KYTRDnMzB5 — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) May 23, 2020 Брайда би могъл да бъде придружен от Бонера, който в момента е част от треньорския щаб на Стефано Пиоли. Бившият защитник на отбора, който в момента учи за своя "Про" лиценз от УЕФА, би помогнал за приемствеността в клуба.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

