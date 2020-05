Шомон представи Георги Петров

View this post on Instagram

INFORMATION • • • Deux nouvelles recrues pour Chaumont ! Georgi Petrov, jeune international bulgare signe pour 2 ans et l'américain Daniel Mcdonnell signe pour 1 an. • • • Source -> @cvb52hm

