Моуриньо към Фабрегас: Ела в Челси и ще спечелим титлата

Халфът на Монако Сеск Фабрегас разкри как Жозе Моуриньо го е убедил да премине от Барселона в Челси през лятото на 2014 г.

"В първия ден, в който го срещнах, той ми каза: "Трябват ми двама играчи. Ще подпиша с Диего Коща и ако дойдеш,..." Начерта състава на лист хартия и ми каза, че този отбор ще спечели титлата още при първата ни среща. Просто се нуждаеше от двама футболисти. Тибо Куртоа вече беше уреден, но той ми каза: "Ако дойдеш, ще спечелим титлата".

He drew the team on a sheet of paper and said it would win the title': Jose Mourinho said Chelsea would finish top when Cesc Fabregas joined... and admits he would have called people 'crazy' if they said he would move there when he was Arsenal captain pic.twitter.com/IOnZnX4Zje