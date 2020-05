Зимни спортове НХЛ продължава с плейофен формат за 24 отбора 23 май 2020 | 20:23 Прочетена 102 0



"Изпълнителният комитет на НХЛПА ще продължи разговорите с НХЛ относно формата от 24 отбора, който ще излъчи тазгодишния носител на Купа "Стенли". Остава да договорим още някои детайли, за да имаме пълно разбирателство около формата за остатъка от сезона", съобщават от НХЛПА.



Изпълнителният комитет на НХЛПА включва представители от всички 31 отбора.



Според плана, четирите лидера във всяка от двете конференции ще получат почивка в първия рунд на плейофите, а това са Бостън, Тампа Бей, Вашингтон и Филаделфия на изток, както и Сейнт Луис, Колорадо, Вегас и Далас на запад. Тези отбори ще играят приятелски турнир в серии от по три мача, съобщава СпортсНет.

The NHLPA Executive Board has authorized further negotiations with the NHL on a 24-team return to play format, subject to reaching an overall agreement with the League on resuming the 2019-20 season: https://t.co/SIzQYyooEE pic.twitter.com/9TftmApiGJ — NHLPA (@NHLPA) May 23, 2020

